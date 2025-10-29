Экс-командир ГПСУ Касьянов заявил о попытках его дискредитации

Это делается, чтобы посадить его в СИЗО, уверен военный

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший командир ликвидированной роты БПЛА 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Юрий Касьянов заявил, что против него ведется кампания по дискредитации.

По его словам, на допрос вызывают его бывших подчиненных, а из людей "выбивают нужные показания".

"Одновременно интернет-мусорки распространяют фантастическую ложь об "эксплуатации военнослужащих", о завышении цен "на 200 процентов", о плохих характеристиках самолетов. <...> Задача проста - дискредитировать Касьянова, его подразделение", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бывший командир подчеркнул, что все это делается, чтобы посадить его в СИЗО.

В начале октября роту БПЛА 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы расформировали на Украине после критики Касьяновым дрона-ракеты "Паляница". Отмечалось, что экс-командир имел собственный завод по производству дронов.