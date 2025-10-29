Bild: в Киеве считают, что предстоящая зима может стать катастрофической

В материале газеты отмечают, что серьезные повреждения получили 55-60% объектов украинской газовой инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Предстоящая зима в случае коллапса энергетической системы может стать катастрофической для Украины, считают в Киеве.

В материале газеты Bild отмечают, что уже серьезные повреждения получили 55-60% объектов украинской газовой инфраструктуры.

"Предстоящая зима будет самой тяжелой", - приводит издание слова неназванного источника в Киеве.

28 октября министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. В свою очередь министр экономики Катерина Райхе во время визита в Киев в конце октября сообщила о решении Германии увеличить взносы в фонд поддержки энергетики Украины еще на €30 млн - до €450 млн. 27 октября Райхе создала рабочую группу по вопросам поставок Киеву мобильных отопительных систем, трансформаторов, кабелей для восстановления энергетической инфраструктуры.