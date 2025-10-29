В Симферополе фура упала с моста и пробила железнодорожное полотно

Пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Большегруз упал с моста в Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала и пробил полотно, пути были обесточены, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия. Также привлечены сотрудники ГИБДД, администрации города Симферополя и Крымской железной дороги.

"Транспортное средство планируется к эвакуации", - добавили в ведомстве.