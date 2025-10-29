Депутат Рады Кучеренко: потери тепла в Киеве достигают 27%

Парламентарий назвал ситуацию катастрофой и позором

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил, что потери тепла в столице Украины достигают 27%.

"Киевтеплоэнерго" показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города. Это катастрофа, это позор", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, это значительно больше, чем в Черкассах и Житомире, где показатель составляет 10-11%. Парламентарий назвал это "управленческой катастрофой".

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что отключения света для бытовых потребителей на Украине зимой при перегрузках энергосистемы могут достигнуть 20 часов в сутки.