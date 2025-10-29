На Камчатке за сутки зафиксировали 10 афтершоков

Их магнитуда колебалась от 3,5 до 5,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае за минувшие сутки зарегистрировали десять афтершоков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах они не ощущались", - говорится в сообщении.

Продолжается активность шести вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске.