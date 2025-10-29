График спас следователя СК РФ от обвиняемого в работе на СБУ Серебрякова

Бывший аналитик банка данных "ТВС Узбекистан" не смог собрать необходимые для ликвидации правоохранителя данные

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший аналитик банка данных "ТВС Узбекистан" Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подорвавший автомобиль с полковником МО РФ на севере Москвы, не смог выполнить предыдущий заказ украинских кураторов на убийство следователя СК РФ из-за его графика. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Серебрякову было дано задание арендовать конспиративную квартиру рядом с домом, где живет сотрудник СК РФ, чтобы идентифицировать его личность и установить распорядок его дня для последующего нападения. Но задание кураторов выполнить не удалось из-за того, что обвиняемый не смог адаптироваться к графику следователя и собрать необходимые для его ликвидации данные", - сказано в документе.

По данным следствия, перед подготовкой к совершению преступления, Серебряков был вызван куратором в Стамбул для встречи. Там он получил информацию о следователе, его месте жительства и автомобиле, которым пользуется он и члены его семьи. Ему поручили изготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его рядом с домом следователя с целью его уничтожения. На расходы куратор дал Серебрякову 1,4 тыс. долларов США.

После получения денег и указаний Серебряков вернулся в Москву и вместе с соучастниками приступил к подготовке преступления.

Серебряков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

По данным следствия, два неустановленных координатора познакомились с Серебряковым в онлайн-игре. В ходе беседы в чате они вовлекли его в преступную группу для совершения террористических актов на территории Москвы и Московской области. Он разделял взгляды против СВО и приветствовал идеологию насилия. Координаторы пообещали Серебрякову переезд на Украину после совершения преступлений, а также украинское гражданство. Также в преступную группу были вовлечены другие неустановленные лица.

Координаторы хотели насильственным образом прекратить СВО. В качестве жертв они выбрали сотрудников СК и Генштаба ВС РФ. Серебрякову дали задание подготовить террористический акт в отношении старшего следователя управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России, а также полковника ВС РФ и его семьи. Обвиняемый должен был установить место жительства жертв, осуществлять за ними слежку, а также приобрести составные для самодельного взрывного устройства, изготовить его, установить и привести в действие. В июле 2024 года Серебряков, находясь вблизи жилого дома на улице Синявинской в Москве, разместил взрывное устройство под автомобилем потерпевшего и покинул место. В это время соучастник преступления привел в действие СВУ.

В результате террористического акта военнослужащий и его супруга получили ранения, был причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей. Из-за полученных ранений полковнику ампутировали правую стопу, а также часть левой стопы. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги - средний вред.