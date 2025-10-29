В ЕАО из-за непогоды приостановили автобусное сообщение по пяти направлениям

Ограничения будут действовать до особого распоряжения, сообщили в региональном МЧС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов между Биробиджаном и пятью населенными пунктами временно прекращено из-за снега и гололедных явлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

"В связи с недостатками в состоянии автомобильных дорог, улиц, возникновением неблагоприятных погодно-климатических условий связанных с выпадением осадков и образованием зимней скользкости, в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств с 06:00 (23:00 мск среды - прим. ТАСС) 30 октября 2025 до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению: город Биробиджан - город Облучье, город Биробиджан - город Хабаровск, город Биробиджан - село Головино, город Биробиджан - село Амурзет, город Биробиджан - село Ленинское", - говорится в сообщении.

По данным УМВД по ЕАО, ограничения ограничение затронуло автобусы, осуществляющие перевозки по участку федеральной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск с 1 752-го по 2 103-й км (Облучье - Биробиджан - Хабаровск).