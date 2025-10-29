Убивший 31 пенсионерку житель Казани обжаловал приговор в Верховном суде

Слушание назначили на 25 декабря, говорится в судебных материалах

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Кассационная жалоба на пожизненное заключение жителя Казани Радика Тагирова, убившего 31 пенсионерку, поступила в Верховный суд РФ. Это следует из материалов на сайте суда.

Согласно карточке производства, жалоба была направлена в судебную коллегию по уголовным делам, поступила в Верховный суд 27 октября. Слушание по ней назначено на 25 декабря.

В декабре 2024 года Тагиров уже пытался обжаловать приговор в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Тогда апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения. Тагиров в суде заявил, что, по его мнению, расследование было необъективным.

С марта 2011 по октябрь 2012 года Тагиров совершил убийства и покушения на убийства, сопряженные с разбоем, а также разбойные нападения на 34 пожилых женщин. Преступления совершались в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске. Преступления долгое время оставались нераскрытыми. После задержания в 2020 году Тагиров во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений, но затем заявил о самооговоре.

В марте 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному сроку.