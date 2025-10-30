У Копайгородских изъяли бриллиант и коллекцию часов на 45 млн рублей

Масса драгоценного камня составила два карата, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в ходе проведения обысков в квартирах и загородных домах экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской обнаружили и изъяли бриллиант массой 2 карата, дорогостоящие вина по 2 млн рублей за бутылку и коллекцию наручных часов почти на 45 млн рублей. Это следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов дела.

"Обратить в доход государства следующее имущество Копайгородского А. С.: драгоценный камень - бриллиант размером 2 карата стоимостью 3,5 млн рублей, вино Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee 5.546 Bouteilles Recoltees (урожай 2006 г., 750 мл) рыночной стоимостью 2 млн рублей, вино Petrus Pomerol (урожай 2017 г., 750 мл) рыночной стоимостью 700 тыс. рублей за одну бутылку, рыночная стоимость 6 бутылок - 4,2 млн рублей", - говорится в документах.

В свою очередь адвокат семьи бывшего сочинского градоначальника Миронов заявил ТАСС, что попавшее в антикоррупционный иск к Копайгородским имущество супруги Янины было сформировано еще до брака. "Все спорные объекты в иске декларировались Алексеем как до занятия им должности мэра Сочи, так и после, не вызывая при этом вопросов надзорного ведомства", - отметил защитник. Также адвокат назвал требование об изъятии "единственного жилья" у трех малолетних детей Копайгородских "необоснованно широким подходом" Генпрокуратуры к конфискационной практике.

Всю изъятую правоохранителями при обысках у Копайгородских коллекцию вин эксперты оценили на общую сумму чуть менее 8 млн рублей. При этом коллекция наручных часов составляет около 45 млн рублей - среди женских наручных часов самыми дорогими оказались Patek Philippe Geneve за 14 млн рублей, среди мужских - Breguet 775 за 10 млн рублей. Во время задержания, перед арестом, у Копайгородского были изъяты наручные часы Panerai стоимостью почти 850 тыс. рублей.

Кроме того, из подлежащих изъятию женских часов, принадлежащих Янине Копайгородской, силовики обнаружили Breguet 2369 за 2 млн рублей, лимитированные Hublot Geneve за 1,5 млн рублей, Cartier и Breguet 3477 стоимостью 1,2 млн рублей и 1,3 млн рублей соответственно, а также женские наручные часы Tank Must товарной марки Cartier за 1 млн рублей. Всего в ходе следственных действий было обнаружено и изъято более 20 пар мужских и женских наручных часов.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения обысков в квартирах экс-мэра Сочи и его жены, а также ее старшего сына обнаружили и изъяли 62,2 млн рублей, $40 тыс. и более 2 тыс. евро. Все это, по мнению Генпрокуратуры, подлежит изъятию в доход государства.