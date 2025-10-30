Собянин: силы ПВО сбили шесть БПЛА, летевших на Москву
00:01
обновлено 00:42
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Силы ПВО с начала суток сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в Мax.
"Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. <...> ПВО Минобороны сбила еще один БПЛА, летевший на Москву", - написал он.
Ранее Собянин сообщал о четырех сбитых дронах.
В новость внесены изменения (03:12 мск, 03:30 мск, 03:40 мск, 03:42 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых БПЛА.