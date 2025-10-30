ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В районе Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Работают системы оповещения
00:13

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Опасность непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в Telegram-канале.

Ранее на территории всего региона объявили опасность атаки БПЛА. 

