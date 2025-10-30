РФ передала Вьетнаму гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнений

Борт МЧС России доставил 30 тонн груза

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам гуманитарную помощь в целях содействия преодолению последствий наводнений в северной и центральной частях республики.

"30 октября в международный аэропорт Нойбай (Ханой) прибыл борт МЧС России с 30 тоннами гуманитарного груза для жителей северных и центральных провинций Вьетнама, пострадавших от недавних стихийных бедствий. В состав груза вошли продовольствие, палатки, средства первой необходимости и медикаменты", - сообщили ТАСС в посольстве РФ во Вьетнаме. Помощь направлена по поручению правительства России в знак дружбы и солидарности с народом Вьетнама, отметили в диппредставительстве.

В 2024 году Россия также оказывала гуманитарную помощь Вьетнаму после разрушительного тайфуна "Яги", обрушившегося на северную часть страны 7 сентября 2024 года. "Яги" стал одним из самых сильных за всю историю тайфунов, с которыми приходилось сталкиваться Вьетнаму. Последовавшие за ним дожди и наводнения затронули треть провинций и населенных пунктов, на долю которых в совокупности приходится 41% ВВП страны и где проживают 40% населения Вьетнама.