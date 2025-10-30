ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Во Львове возникли проблемы с электроснабжением

На всей территории Украины звучит воздушная тревога
Редакция сайта ТАСС
03:54

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проблемы с электроснабжением возникли в городе Львове в западной части Украины. Об этом сообщило украинское издание "Фокус".

Чем вызваны проблемы с электричеством, издание не сообщает.

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в Ивано-Франковской области.

В среду вечером сообщалось о проблемах с напряжением в Киеве, из-за чего оказались обесточены ряд районов украинской столицы. 

