Приговор по делу о взрыве газа в Сибири, где погибли 15 человек, оставили в силе

Речь идет о происшествии на улице Линейной в Новосибирске в 2023 году

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова оставил без изменений приговор Евгению Кавуну и Ирине Урбах по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, где погибли 15 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия постановила, кассационную жалобу [Кавуна и Урбах] оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Обрушились два подъезда, 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар, погибли 15 человек. По версии правоохранителей, незадолго до происшествия Евгений Кавун и Ирина Урбах, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис", выполнили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В результате этих действий, как установило следствие, произошла утечка пропана, а затем произошел взрыв.

Кавуну и Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Потерпевшими стали более 130 человек, дело насчитывало 35 томов. В результате был причинен имущественный ущерб на сумму более 300 млн рублей.

В конце ноября 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима Кавуна, к 10 годам лишения свободы - Урбах. Однако в мае Новосибирский облсуд смягчил приговор: Кавуну - до 9 лет 9 месяцев, Урбах - до 9 лет 6 месяцев.