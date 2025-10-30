В большинстве регионов Украины введены экстренные отключения света

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК".

"Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области: экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"ДТЭК" отмечает, что эти меры ввели по распоряжению национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Позднее "Укрэнерго" сообщила, что ограничения действуют в большинстве регионов Украины.

На всей территории Украины действует воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.

В новость внесены изменения (08:52 мск) - добавлена информация от "Укрэнерго".