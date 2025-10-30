В Воронежской области поврежден школьный спортзал при атаке БПЛА

Средства ПВО уничтожили 21 беспилотник

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Дома, автомобиль, административное здание и школьный спортзал повреждены в разных муниципалитетах Воронежской области в результате атак БПЛА в ночь на 30 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"В одном из муниципалитетов на юге области повреждены остекление и кровля пяти частных домов, автомобиль, а также частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. На востоке области взрывной волной в одном частном домовладении были повреждены окна. Оценка ущерба продолжается", - написал глава региона.

На протяжении ночи средствами ПВО и РЭБ в восьми районах и одном городском округе Воронежской области обнаружен, уничтожен и подавлен 21 беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.