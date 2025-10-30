В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях и Киеве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Киеве, а также в нескольких областях на востоке, юге и севере Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали работать в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В остальных регионах Украины предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать.

Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, были введены экстренные отключения электроэнергии.