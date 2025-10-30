Экс-депутату заксобрания Пермского края изберут меру пресечения

Константина Окунева обвиняют в призывах к террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми в четверг изберет меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края, общественнику Константину Окуневу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Окунева по подозрению в преступлении по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета).

"Материал находится у судьи", - сказала собеседница агентства, подтвердив, что мера пресечения будет избираться в Ленинском районном суде Перми.

В 1996-2000 годах Окунев был депутатом Пермской городской думы второго созыва, в 2001-2006 - депутатом Законодательного собрания Пермской области третьего созыва, в 2006-2011 - депутатом Законодательного собрания Пермского края первого созыва.