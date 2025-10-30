На Камчатке загорелось судно

Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае ликвидируют возгорание судна. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне. На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации огня привлечены 45 человек и семь единиц техники.

В новость внесены изменения (9:13 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.