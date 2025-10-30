ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Камчатке загорелось судно

Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м
Редакция сайта ТАСС
05:44
обновлено 05:51
ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ ТАСС
© ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае ликвидируют возгорание судна. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне. На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации огня привлечены 45 человек и семь единиц техники.

Позже пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. 

В новость внесены изменения (9:13 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.  

РоссияКамчатский край