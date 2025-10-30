В ЛНР экскаватор наехал на взрывное устройство

Водитель получил травму

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Экскаватор наехал на взрывное устройство в селе Троицкое под Первомайском в ЛНР. Пострадал водитель, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

"В поле под Первомайском экскаватор наехал на взрывное устройство. Происшествие случилось в селе Троицкое. Спецтехника выполняла на угодьях сельскохозяйственные работы. В результате взрыва пострадал водитель. 54-летний мужчина с минно-взрывной травмой доставлен в городскую больницу Первомайска", - говорится в сообщении.