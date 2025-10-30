Глава новосибирской охраны Росгвардии частично признал вину во взятке

Ровшана Курбанова обвиняют в вымогательстве строительных материалов на сумму 293 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшан Курбанов частично признал вину по делу о вымогательстве взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"30 октября 2025 года Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Курбанова. В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Вину подсудимый признает частично", - говорится в сообщении.

Курбанов обвиняется в вымогательстве взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ). По данным следствия, являясь начальником ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", он через мессенджер позвонил руководителю отдела по предотвращению нештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" с требованием передачи ему взятки в виде строительных материалов на сумму 293 тыс. рублей. Полученные строительные материалы обвиняемый использовал для облагораживания территории земельного участка, находящего в собственности его супруги и его личном пользовании.