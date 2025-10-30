В Ульяновской области отменили опасность атаки БПЛА

Режим был введен около 02:00 мск

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Беспилотная опасность снята в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"На территории Ульяновской области снят режим "Беспилотная опасность", - отмечается в сообщении.

Режим был введен около 03:00 (02:00 мск).