В Николаевской области обесточены железнодорожные пути

Компания "Укржелдорога" сообщила, что на маршруты пустили резервные тепловозы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение поездов в Николаевской области затруднено из-за обесточенных железнодорожных путей, сообщила компания "Укржелдорога" в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что на маршруты пустили резервные тепловозы. "Пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержкам", - указали в компании.

Речь идет о поездах из подконтрольного Киеву города Запорожье во Львов и обратно, из Одессы в Запорожье, в Одессу из Харькова и Днепропетровска.

Ранее на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.