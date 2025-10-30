Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали

Константина Окунева подозревают в призывах к террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края, общественнику Константину Окуневу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Взят под стражу до 28 декабря", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что Окунев является подозреваемым по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета).

В 1996-2000 годах Окунев был депутатом Пермской городской думы второго созыва, в 2001-2006 - депутатом Законодательного собрания Пермской области третьего созыва, в 2006-2011 - депутатом Законодательного собрания Пермского края первого созыва.