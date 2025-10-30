Суд приступил к допросу свидетелей по второму делу экс-сенатора Арашукова

Его обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору

ОРЕНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приступил к допросу свидетелей по уголовному делу о взятке бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Идет допрос свидетелей, [следующее заседание] отложено на 18 ноября", - сообщила собеседница агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные суда, Арашукова обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии. Процесс идет на территории исправительного учреждения, где Арашуков отбывает наказание по первому уголовному делу.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Также был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил их к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.