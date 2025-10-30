Большая часть Луганска осталась без электричества

Об отключении света сообщают и в других городах ЛНР

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Большая часть Луганска Луганской Народной Республики осталась без электроэнергии, об отключении света сообщают и в других городах региона, передает корреспондент ТАСС.

Скачок напряжения в электросети произошел около 12:54 мск. После чего большая часть Луганска осталась без электричества. Об отключении света корреспонденту ТАСС сообщили жители ряда микрорайонов в центральной, южной, восточной и западной части Луганска. В ряде районов города также пропало водоснабжение.

При этом в Telegram-канале "Луганскинформцентра" сообщается, что отключение электричества произошло еще в нескольких городах ЛНР.

На фоне массового отключения электричества в регионе наблюдаются перебои со связью, при этом мобильный интернет на данный момент работает.

Ситуацию с массовым отключением электричества власти республики на данный момент не прокомментировали.