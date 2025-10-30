Суд передал государству 63 квартиры экс-владельцев "Макфы"

Недвижимость изъяли по антикоррупционным искам

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев "Макфы", расположенные в различных городах России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации - изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, то есть заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников (Юревич М. В., Юревич В. М., Юревич Н. Е., Юревич К. И., Белоусов В. В. и иные лица) денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений", - говорится в сообщении.

По данным суда, у ответчиков есть 63 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. При этом из Министерства обороны Российской Федерации поступило обращение о передаче этой недвижимости для дальнейшего предоставления военнослужащим.

В суде отметили, что изъятие квартир по антикоррупционным искам, поступление их в доход Российской Федерации направлено на восстановление социальной справедливости и солидарности в сфере борьбы с коррупцией.

Со ссылкой на адвоката 23 января сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 руб. и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех - государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.

Изъятие "Макфы"

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", "Первый хлебокомбинат", "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.

Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".