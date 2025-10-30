Свердловского начальника УЭБиПК осудили за взятку

Андрей Дьяков получил четыре года колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова за получение взятки в размере 217 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Судом Дьякову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также Дьяков лишен специального звания "полковник полиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет", - говорится в сообщении.

Дьяков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Суд установил, что подсудимый оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета. Он получил 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу о мошенничестве, а также 200 млн рублей от учредителя компании "ТТК-Екатеринбург".

Дьяков возглавлял УЭБиПК с января 2024 года, до этого он полгода исполнял обязанности начальника данного подразделения.