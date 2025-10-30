В Киеве пострадали пять человек из-за взрыва на почте

Взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов при осмотре посылки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате взрыва на почте в Соломенском районе Киева. Об этом сообщила столичная полиция.

"По предварительным данным, взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов при осмотре одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять работников отделения почты, медики оказывают им помощь", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале правоохранительных органов.

Подробности не приводятся.