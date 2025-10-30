В Выборге задержали мужчину за призывы против безопасности государства

Он на своей онлайн-странице публиковал материалы о специальной военной операции, в том числе о сдаче в украинский плен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Житель Выборга задержан по подозрению в публичных призывах к деятельности против безопасности государства, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

"По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории города Выборга, используя свой аккаунт в социальной сети, опубликовал информацию, направленную против безопасности Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, 73-летний мужчина является военным пенсионером и на своей онлайн-странице публиковал материалы о специальной военной операции, в том числе о сдаче в украинский плен.

В ближайшее время следствие намерено просить суд об избрании фигуранту меры пресечения.