В Волгограде завели дело по факту гибели двух подростков в ДТП

По версии следствия, вероятной причиной смерти детей стало утопление

© УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух 15-летних подростков в ДТП в Волгограде. По версии следствия, вероятной причиной смерти детей стало утопление, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону сообщалось, что подросток, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле ВАЗ-2105 не справился с управлением и съехал с проезжей части в водоем. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли, еще двое пассажиров 14 и 15 лет доставлены в медучреждение.

"Вероятной причиной их смерти стало утопление", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства случившегося, в том числе причины того, как ребенок смог сесть за руль автомобиля.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшие мальчики находятся под наблюдением в педиатрическом отделении больницы №15, их состояние удовлетворительное.