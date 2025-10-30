BFMTV: в Лионе вооруженные люди ограбили лабораторию по очистке драгметаллов

По данным телеканала, пять человек получили легкие ранения

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Группа вооруженных людей ограбила лабораторию Пуркери по очистке драгоценных металлов в Лионе, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Грабители проникли в лабораторию, взорвав окно здания примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск). Четверо из них были вооружены автоматическими винтовками. Грабители вынесли из лаборатории несколько сумок с добычей, после чего скрылись на автомобиле с проблесковым маячком.

По данным телеканала, пять человек получили легкие ранения, предположительно, из-за взрыва. О выстрелах в ходе ограбления не сообщалось. Полиция смогла по горячим следам задержать пятерых налетчиков. Все похищенное удалось вернуть.

Телеканал отмечает, что это не первая попытка ограбления лаборатории. 15 мая 2024 года группа вооруженных людей пыталась проникнуть в здание, однако потерпела неудачу и скрылась с места происшествия.