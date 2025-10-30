В Британии при падении вертолета погиб один человек

Трое пострадали

Обстановка на месте крушения вертолета недалеко от Донкастера © ТАСС/ Reuters/ PA Media

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. В результате крушения вертолета в Великобритании вблизи города Донкастер на севере страны погиб один человек, трое пострадали. Об этом говорится в сообщении полиции графства Южный Йоркшир, на территории которого произошел инцидент.

"70-летний мужчина получил серьезные травмы в результате крушения и, несмотря на все усилия медицинского персонала, скончался на месте происшествия. Пилот, 41-летний мужчина, а также двое других пассажиров - 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы", - отмечается в заявлении полиции.

Начато расследование инцидента. Телеканал Sky News публикует фото с места катастрофы, на которых виден лежащий на поле на боку вертолет с поврежденным хвостом и отломившимся винтом.

Газета The Daily Telegraph уточняет, что речь идет о машине Robinson R44 Raven II, принадлежащем местной летной школе Kuki Helicopters.