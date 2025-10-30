В Грузии прошел обыск в доме экс-министра инфраструктуры Карселадзе

Задержан его заместитель Коба Габуния

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии провели обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Ираклия Карселадзе, задержан его заместитель Коба Габуния. Об этом сообщила следственная служба Минфина Грузии.

"По факту злоупотребления служебным положением политическим должностным лицом задержан бывший заместитель министра инфраструктуры и регионального развития Коба Габуния, который был куратором муниципального фонда. Также в рамках комплексных мероприятий личные обыски и обыски домов прошли у задержанного Кобы Габунии, бывшего министра инфраструктуры и регионального развития Ираклия Карселадзе и других лиц, всего в 20 объектах", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, ранее были задержаны трое сотрудников муниципального фонда, а также руководящие лица в компании "Лаги Капитал" за присвоение мошенническим путем выделенных на ремонт 30 детских садов около 9,4 млн лари (около $3,5 млн), а также легализацию незаконного дохода в 1,2 млн лари (около $446,9 тыс.). По указанию Габунии они в 2023-2024 годах выдали "Лаги Капиталу" годах необоснованный аванс в 11,2 млн лари (около $4,1 млн) на ремонт детских садов, откуда руководство компании присвоило большую часть суммы.

Следствие ведется по статьям уголовного кодекса о злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве, легализации незаконных доходов и изготовлении фальшивых документов, что подразумевает от 9 до 12 лет лишения свободы.

Карселадзе с февраля 2021 года возглавлял Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. В начале апреля текущего года премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что это ведомство решено разделить на два независимых министерства - инфраструктуры и регионального развития. Сперва было объявлено, что Карселадзе возглавит отделившееся Мининфраструктуры, однако вскоре Кобахидзе представил на эту должность Реваза Сохадзе.

В последнее время власти Грузии активно расследуют коррупционные и финансовые преступления, связанные с чиновниками, занимавшими высокие посты в недавнем прошлом. В частности, задержаны бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе. В легализации незаконных доходов обвиняется экс-премьер Кобахидзе, который отпущен под крупный залог без права покидать страну. Также обыски с изъятием крупных сумм денег прошли в доме бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили.