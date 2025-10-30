В Курской области осудили двух мужчин за подготовку теракта

Им назначили семь и девять лет лишения свободы

КУРСК, 30 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил двух жителей Бурятии и Курганской областей к семи и девяти годам лишения свободы, они готовили теракт на газораспределительной станции в Курской области и подрыв военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Они [фигуранты] признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенному организованной группой). С учетом позиции прокурора суд назначил жителю Курганской области наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год. Житель Республики Бурятия приговорен к 7 годам лишения свободы, из которых 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме (оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима) с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре 2023 года подсудимые начали сотрудничать с радикально настроенным лицом, а в июне 2024-го по его заданию прибыли на территорию Курской области для совершения террористической атаки на газораспределительную станцию, а также подрыв военнослужащего ВС РФ. В момент изъятия взрывных устройств из тайника мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.