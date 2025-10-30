В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Острогожском районе есть угроза удара беспилотников

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

Глава региона добавил, что в Острогожском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Там работают системы оповещения.