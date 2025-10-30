В Тульской области при падении обломков БПЛА загорелась кровля магазина

В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

ТУЛА, 30 октября. /ТАСС/. В Тульской области при падении обломков украинского БПЛА загорелась кровля продуктового магазина, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он написал, что подразделения ПВО Минобороны РФ уничножили над Тулой один беспилотник ВСУ. При падении обломков БПЛА загорелась кровля продуктового магазина на площади 2 кв. м. Огонь нейтрализовали, пострадавших нет.

Миляев напомнил, что при угрозе атаки беспилотников важно избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.