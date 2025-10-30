ТАСС: в Киеве умер еще один разработчик вооружений для ВСУ

Смерть наступила в результате сердечного приступа, но обстоятельства не уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Украинский ученый-радиофизик в звании капитана Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе неких испытаний умер выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко капитан Владимир Ракша. Он являлся ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по заявлениям украинской стороны, смерть наступила в результате сердечного приступа, но обстоятельства не уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Львовской области умер разработчик наземных роботов для "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) и директор фирмы по их производству Богдан Змий.