ВГА: в Харькове ВСУ заставляли жителей проверять пути отступления на мины

В радиоперехвате командир украинского подразделения характеризует эти действия как "меру по обеспечению безопасного отхода"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении в Харьковской области отправляли перед своей колонной мирных жителей, чтобы самим не попасть на мины. Таким образом, погибли три гражданских лица, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"Военнослужащие вооруженных формирований Украины, отступая <...>, минировали гражданскую инфраструктуру. При этом они принудительно использовали местных жителей в качестве "живых миноискателей", заставляя их идти впереди своей колонны. В результате подрывов погибло трое гражданских лиц. В радиоперехвате командир украинского подразделения характеризует эти действия как "меру по обеспечению безопасного отхода", - говорится в сообщении.

Также был зафиксирован ряд других преступлений в отношении мирных жителей в регионе. Так, в одном из населенных пунктов была убита пожилая пара, а в другом солдат ВСУ открыл огонь по группе людей, из-за чего один человек погиб, один был ранен. Остальные мирные жители были похищены, их местоположение неизвестно. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

"Все инциденты свидетельствуют о систематическом характере военных преступлений, совершаемых украинскими формированиями, а также так называемой агонии отступления, при которой киевские боевики не станут пренебрегать жизнями гражданского населения, стараясь нанести им максимальный ущерб", - отметили в УВД ВГА.