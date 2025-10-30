В Москве на восемь суток арестовали мужчину за поездку на крыше вагона метро

Также правонарушитель спрыгнул в Москву-реку с Нагатинского моста

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали жителя Химок, который поднялся на крышу электропоезда в Московском метро и спрыгнул в Москву-реку с Нагатинского моста. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города Химки Московской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. На станции "Технопарк" он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской". В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку", - говорится в сообщении.

Правонарушитель остался жив и выбрался на берег. Через несколько часов его задержали и составили ряд административных протоколов. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на восемь суток.