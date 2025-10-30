В Белгородской области при атаках БПЛА четыре мирных жителя получили ранения

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

БЕЛГОРОД,/ 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Колыхалино Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Ранен мужчина. <...> При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия", - написали в оперштабе, добавив, что в Белгородском районе при атаке БПЛА ранен водитель автобуса, также в Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Казинка Валуйского округа.

Мужчину, раненного в Валуйском округе, бригада скорой доставила в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица, пострадавший в Шебекине получил баротравму, в центральной районной больнице ему оказали необходимую помощь, от госпитализации отказался. Раненого в Белгородском районе водителя автобуса бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчине, обратившемуся за помощью в Валуйскую ЦРБ, врачи диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ноги, помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно.

В Валуйском округе при атаке FPV-дрона повреждены два частных дома, в Шебекинском округе при атаке четырех БПЛА загорелась оконная рама одной из квартир многоквартирного дома, сотрудники МЧС потушили пожар, выбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, повреждено остекление, фасад и оборудование предприятия, остекление и забор частного дома.

В Грайворонском округе при атаке беспилотника повреждены два частных дома, в Ракитянском районе в результате атаки БПЛА загорелся грузовой автомобиль, пожарные потушили машину. В Волоконовском районе при сбросе взрывного устройства с БПЛА повреждена кровля частного дома, в Борисовском районе - пять легковых автомобилей. В Белгородском районе при атаке двух FPV-дронов повреждены инфраструктурный объект и частный дом.