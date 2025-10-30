На Украине продлили меру пресечения на два месяца митрополиту канонической УПЦ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Суд на Украине продлил меру пресечения на два месяца митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасскому и Каневскому Феодосию. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

По его данным, Сосновский районный суд Черкасс продлил священнослужителю меру пресечения в виде личного обязательства. По словам прокурора, существует риск, что митрополит якобы может скрываться от правосудия.

В СПЖ напомнили, что судебный процесс в отношении митрополита Феодосия длится два года. За это время ему предъявили пять обвинений. 18 марта суд отпустил его под личное обязательство, заменив ночной домашний арест.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию в Православной церкви Украины (ПЦУ). Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом 2024 года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ.