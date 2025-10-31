В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения БПЛА на ТЭЦ

Пострадавших и возгорания на объекте нет

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты почти полностью восстановили электроснабжение после того, как на территорию ТЭЦ в Орле упали обломки БПЛА, пострадавших и возгорания нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Службами "Россети центр" - "Орелэнерго" произведены оперативные переключения на резервные линии - в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий", - проинформировал он.

"Наши подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет", - добавил Клычков.