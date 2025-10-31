В Москве арестовали общественного деятеля Рудницкую по делу о торговле детьми

Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 несовершеннолетних

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Столичный суд до 22 ноября отправил в СИЗО председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, проживающую в подмосковной Истре многодетную мать обвинили в торговле несовершеннолетними.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года", - следует из материалов дела.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа этого года. Из документов также следует, что на иждивении у женщины 12 детей - от 3 до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой ст. 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

В ходе рассмотрения просьбы следствия защита просила суд избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества "ради детей". Однако прокуратура возражала и настаивала на аресте многодетной матери. Адвокат фигурантки заявил, что обжалует ее арест.