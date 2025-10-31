В Воронежской области уничтожили не менее четырех БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 31 октября. /ТАСС/. Силы ПВО ликвидировали над четырьмя районами Воронежской области не менее четырех беспилотников. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на территории четырех районов области были обнаружены и уничтожены не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.