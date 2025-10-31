СК проверит данные об оскорблениях родителей погибшего от собак ребенка

По данным СМИ, зоозащитники в одном из чатов предлагают создать горючую смесь и поджечь поселок, где живут родители погибшего ребенка

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. СК РФ проверит обращение журналистов Красноярского края об оскорблении родителей погибшего от укусов собак в Березовском районе региона 10-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напали бродячие собаки. В результате укусов ребенок умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). 28 октября суд отправил под стражу председателя красноярской региональной организации защиты животных "Мой пес". Женщину обвиняют в том, что ее организация, имея заявки об агрессивных животных в Березовском районе, не приняла мер.

"Сотрудники одного из средств массовой информации в Красноярском крае опубликовали обращение к председателю Следственного комитета России Бастрыкину А. И. Заявители просят принять меры в отношении зоозащитников, распространяющих материалы оскорбительного характера в адрес родителей ребенка, погибшего от укусов собак", - говорится в сообщении.

Следственными органами ГСУ РФ по Красноярскому краю и Хакасии по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

