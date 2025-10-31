Сайт по незаконной продаже sim-карт в Сочи признали экстремистским

На запрещенном ресурсе были объявления о продаже sim-карт без идентификации абонента, предоставлении им паспорта и иных документов, удостоверяющих личность, а также без заключения абонентского договора с оператором связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Кунцевский суд Москвы признал экстремистским веб-сайт, на котором публиковались объявления о незаконной продаже sim-карт на территории города Сочи. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Требования Кунцевского межрайонного прокурора о признании информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет экстремистской - удовлетворить", - сказано в документе. Сайт уже заблокирован.

Как говорится в судебном решении, на запрещенном ресурсе публиковались объявления о продаже sim-карт без идентификации абонента, предоставлении им паспорта и иных документов, удостоверяющих личность, а также без заключения абонентского договора с оператором связи. Вход на сайт был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием сайта, а также пользоваться его услугами мог любой желающий. Сайт обнаружили сотрудники Кунцевской прокуратуры во время интернет-мониторинга. После надзорное ведомство подало иск в суд о признании этого сайта экстремистским.

В конце октября стало известно о возбуждении первого в России уголовного дела по новой статье УК РФ - 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ). Обвиняемым по нему проходит житель подмосковных Химок, который систематически посещал офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключал договоры на оказание услуг связи. Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам.