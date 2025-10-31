ВСУ совершили атаку на инфраструктуру возле Владимира

Губернатор Александр Авдеев отметил, что в регионе сохраняется угроза беспилотной атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Атака ВСУ совершена на инфраструктуру неподалеку от города Владимира. Системы функционируют штатно.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте", - проинформировал он.

Авдеев отметил, что в регионе сохраняется угроза беспилотной атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность.