ВСУ совершили атаку на инфраструктуру возле Владимира
Редакция сайта ТАСС
02:32
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Атака ВСУ совершена на инфраструктуру неподалеку от города Владимира. Системы функционируют штатно.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
"Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте", - проинформировал он.
Авдеев отметил, что в регионе сохраняется угроза беспилотной атаки, и призвал жителей соблюдать осторожность.