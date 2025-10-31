В Приамурье после ДТП с фурой погибли четыре человека

Водитель грузового автомобиля не пострадал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом на федеральной трассе в Амурской области, погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Архаринского района взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 4 человека. Установлено, что 31 октября 2025 года в утреннее время на 1 668-м км автомобильной дороги Чита - Хабаровск произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства причины и обстоятельства аварии. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре района на контроль.