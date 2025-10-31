В посольстве РФ на Ямайке рассказали об ущербе от урагана "Мелисса"

Стихия не нанесла существенного урона строениям диппредставительства, оно работает в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса" не нанес существенного ущерба строениям посольства России на Ямайке, диппредставительство работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.

"Посольство функционирует в штатном режиме, существенный ущерб его строениям отсутствует", - отмечается в сообщении. В нем также указывается, что "информации о пострадавших среди российских граждан нет".

Как пояснило посольство, "основной удар урагана пришелся на западные округа острова (Сент-Элизабет, Вестморленд, Хановер, Сент-Джеймс, Трелони). Столица Кингстон пострадала в меньшей степени".

"Загранучреждение продолжает отслеживать ситуацию со стихийным бедствием с самого начала его формирования и находится в контакте с ямайскими властями по данному вопросу", - подчеркивается в сообщении диппредставительства. В нем также выражаются "слова поддержки ямайскому народу, пережившему это тяжелое испытание".

Ураган "Мелисса" 5-й категории обрушился на Ямайку 28 октября. По данным Минздрава страны, погибли три человека.